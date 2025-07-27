"Идеальный возраст для фронта": белорусский доброволец призвал снизить мобилизационный возраст до 18 лет

Мобилизация / © ТСН.ua

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Мобилизационный возраст в Украине стоит снизить до 18 лет – такое предложение озвучил белорусский доброволец с позывным Янки.

Свою позицию военный высказал в интервью BIHUS.infu.

Доброволец считает, что именно молодежь должна стать приоритетной для подготовки, ведь ее физическое состояние и психологическая гибкость позволяют более эффективно адаптироваться к боевым условиям.

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"Здесь нет никакого радикализма, здесь все просто. У 18-летних больше здоровья, ресурса тела, они быстро усваиваются. Они молоды все, более злые - это идеальный возраст", - заявил Янки.

Напомним, граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняетесь 17 лет, должны до 31 июля стать на военный учет призывников. Это не приравнивается к призыву на военную службу.