"Идем по минному полю, а навстречу выносят пацанов без ног": оккупант жалуется на большие потери и отсутствие адекватного командования

Российский захватчик также рассказал о нехватке снарядов и отсутствии медиков на передовой.

Военнослужащий РФ сообщил о больших потерях в живой силе, отсутствии адекватного командования, обеспечения (в том числе медицинского) и нехватки боеприпасов (в том числе танков) для выполнения поставленных задач на войне против Украины.

Об этом оккупант рассказал брату в телефонном разговоре, который перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины 31 октября.

Захватчик, воюющий против Украины в составе 11 полка, рассказывает:

"У нас жесть, Ромчик, у нас за месяц минус 16 саперов";

"Одну дорогу не дочистили, бл**ь, нас начал танк, птичка сожгла, по нам начали х**чить";

"Вдерлись на минное поле, нас в час ночи туда закидывают на**, втроем, саперов. Мы идем, а нам навстречу уже выносят пацанов без ног... Ой, а у нас ни медиков, ни**я".

Оккупант также пожаловался на отсутствие снарядов.

Напомним, российский захватчик рассказал жене по телефону, что военные ВСУ постоянно обстреливают их позиции. Из-за этого оккупанты несут огромные потери, а их тела не забирают по несколько месяцев с поля боя. "Все, что по телевизору показывают, все пиз**ж. Здесь тела, на**й, по полгода не убирают, кости остаются, они их в мешок сбрасывают, гробы все забиты", — рассказал оккупант.

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