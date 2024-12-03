Идентифицированы сотни детей: Зеленский прокомментировал похищение россиянами маленьких украинцев

Более двухсот украинских детей уже отдали российским усыновителям и опекунам.

Йельская гуманитарная исследовательская лаборатория (HRL) идентифицировала сотни украинских детей, которых оккупанты вывезли в РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще одно обоснованное доказательство российских военных преступлений против Украины и украинцев – исследование Yale HRL. Исследователи Йельского университета идентифицировали сотни украинских детей из Донецкой и Луганской областей, похищенных Россией с февраля 2022 года, а также места их пребывания и маршруты депортации", – говорится в сообщении.

По данным исследования:

148 украинских детей занесены в базы данных РФ по размещению детей, 42 из них все усыновлены или взяты под опеку;

166 детей размещено в русских семьях.

"Отчет показывает всему миру, на что идет Россия, чтобы стереть украинскую идентичность. Насколько системна ее политика в этом направлении", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что государство постоянно работает над тем, чтобы вернуть маленьких украинцев домой.

"Все виновные в ужасном преступлении похищения были наказаны. Это сложный вызов, но мы делаем все необходимое, и мы благодарны всем, кто нам помогает. Каждой стране, организации, лидеру – политическому и общественному. Только вместе можем восстановить справедливость, которую Россия нарушила в таком масштабе, защитить будущее украинских детей и вернуть их домой", – подчеркнул гарант.

Напомним, в конце ноября из Мариуполя и южных регионов Украины удалось вернуть еще троих детей. Три семьи смогли забрать своих детей домой благодаря инициативе Президента.

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