"Идет отчаянная борьба за рубежи, районы, систему дорог": Арестович рассказал, как изменился характер войны

Сегодня на востоке Украины ВСУ ведут контрнаступательные действия. Идет отчаянная борьба за рубежи, районы, системы дорог и сообщения, но ситуация постепенно перегибается в пользу украинских военных.

Характер войны изменился и не в пользу российских оккупантов.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 18 мая.

"Когда наступали три недели назад – 4 апреля начали наступать – мы не мечтали ни о каких контрнаступательных действиях, а теперь контрнаступаем. Там сейчас происходит прелюбопытнейшая вещь – взаимные проникновения от поля боя. Идут взаимные вклинивания, стороны пытаются прикрыть фланги. Начинаем немного доворачивать. Идет отчаянная борьба за рубежи, районы и системы дорог, сообщений, чтобы сопротивляться. Но надо понимать сам факт, что мы контрнаступательные действия ведем", – рассказал советник главы ОП.

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До этого момента, по его словам, украинские войска даже не мечтали о контрнаступлении, а пытались не попасть под авиационный или артиллерийский обстрел противника.

"И даже на очень сложном Северодонецком, Попаснянском направлениях показывает, что характер хода всей операции как с российской стороны, так и с нашей стороны радикально изменился. Вот они до этого давили и мы не мечтали ни о каких контрнаступательных действиях. Все, о чем мы мечтали, – как ни попасть под раздачу авиации и артиллерии. Преобладающие силы, то есть их гораздо больше было: где-то один до пяти", – описал предыдущую ситуацию Арестович.

Однако украинские войска пошли в контрнаступление и характер войны изменился не в пользу противника.

"Но мы взяли и начали контрдействовать в ответ. Это значит, что их резервы истощились, а наши подошли, будем говорить прямо. То есть тезис такой – характер операции изменился. И, конечно, они гонят туда довольно свежие войска, особенно в районе Попасной, Северодонецка, но мы контратакуем. Изменился характер операции не в пользу противника. Несмотря на всю тяжесть, ситуация постепенно перегибается медленно в нашу пользу", – заверил советник руководителя ОП.

Напомним, 18 мая военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что оккупанты перешли от оперативного окружения к созданию локальных котлов, что свидетельствует о существенных изменениях тактики врага.

Карта боевых действий в Украине на 18 мая

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