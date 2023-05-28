"Идет война по всем направлениям": у Путина заговорили об угрозе для России

Дмитрий Песков в очередной раз пытался оправдать кровавую войну России против Украины.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что "коллективный Запад" ведет войну против России "на всех фронтах". Однако цели "спецоперации" в Украине "не менялись и будут выполнены".

Об этом он сказал одному из российских пропагандистских журналистов.

"Идет война против нас по всем направлениям. Будь-то экономика, или государственные отношения, или отношения собственности и т.д.", – заявил сторонник путинского режима.

Песков также заявил, что Россия продолжит делать все, чтобы сохранить свои интересы в этой войне.

"Мы должны не поддаваться эмоциям… Делать то, что нам выгодно, то, что лучше всего отвечает нашим интересам… Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели – они не менялись. Эти цели должны быть выполнены", — резюмировал он.

Напомним, Лавров посетовал на западные страны, которые планируют передать Украине F-16.

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