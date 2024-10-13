Идет замедление потерь территорий: военный о том, что для украинцев означает "победа"

Геннадий Левитас поделился мнениями, сможет ли Украина выйти на границы 1991 года и что такое победа для украинцев.

Геннадий Левитас на псевдо "ЛКажан", ранее успешный бизнесмен, общественный деятель, а ныне — командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 112 ОБр ТРО, заявил, что пока не видит никаких военных предпосылок для того, чтобы Украина приближалась к победе.

Об этом военный сказал в интервью для Telegraf, которое вышло 13 октября 2024 года.

"Если открыть DeepState и пересмотреть движение линии столкновения за последние полгода – лично я не вижу никаких военных предпосылок для того, чтобы мы приближались к победе. Сейчас только замедляется потеря территорий. Это происходит огромной ценой", – говорит военный.

Он отметил, что украинцы до сих пор ждут какого-то прорыва – тактического, технического или, возможно, дипломатического, который может существенно изменить ситуацию. Но на своем уровне Левитас такого прорыва пока не наблюдает.

В то же время командир отметил, что РФ продолжает атаковать мирные украинские города, чтобы сломать украинцев психологически.

Что такое победа?

Геннадий Левитас поделился мнениями, сможет ли Украина выйти на границы 1991 года и что такое победа для украинцев.

"Победа для нас – когда ракеты перестали бить? А в это время какое-то условное АТО стоит, какие-то люди удерживают позиции? Или победа – это когда мы вернулись на границы 1991-го года, но РФ существует и она имеет силы и средства, чтобы снова вторгнутся?", – размышляет военный.

Он считает, что любой результат не окончательный и выход на те или иные границы в определенную историческую точку не означает ни победу, ни проигрыш.

"Это не то, что мы выбираем: бросаем часть Запорожской области, не бросаем? Или тот же Донбасс. Мы ставим вопрос: есть ли у нас ресурс, чтобы их вернуть? Если его нет, то территории мы не вернем. Это вопрос не выбора, а ресурса", – сказал Левитас.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, когда закончится война.

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