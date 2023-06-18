В этом году россияне смогут выступить на олимпийских играх только в статусе "команды беженцев".

У россиян снова истерика. В этот раз из-за того, что Международный олимпийский комитет планирует допустить россиян к пожилым Играм в Париже в статусе "команды беженцев".

Такой перспективой возмущена представительница МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это не идея МОК — это идея, разрабатываемая американскими спецслужбами.

"Они разработали такую кампанию, программу, концепцию, когда будут делать ставку на тех спортсменов, которые находятся за границей России. Кто-то уехал из идеологических соображений, кого-то переманили. Из них будут формироваться как бы российский спорт".

Захарова добавила, что "американцы делают такое не в первый раз".

"Приведу пример: то же они делали в Венесуэле из Гуайдо. Взяли человека из оппозиционеров и назвали его президентом Венесуэлы при живом и здоровом президенте Мадуро. То же самое они сделали в других областях", — заявила Захарова.

Тем временем российский олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Европе и НАТО нужно нанести физические повреждения в ответ на такое решение.

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