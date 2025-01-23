Идея Трампа об урегулировании войны за 100 дней кажется подарком Путину – военный обозреватель

Обозреватель Василий Пехньо подчеркнул, что реальное влияние на экономику РФ, а соответственно, возможность вести войну дальше, будет иметь падение цен на энергоносители в мире.

Идея Дональда Трампа о завершении войны в течение 100 дней кажется отсрочкой для Путина, чтобы он мог достичь своих целей в Курской области и оккупировать всю Донетчину.

Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал военный обозреватель Василий Пехньо.

"Что касается идеи Дональда Трампа завершить войну за 100 дней, то, по моему мнению, это выглядит как подарок для Путина. Мол, вот тебе 100 дней, чтобы ты выгнал украинцев из Курской области и полностью оккупировал Донетчину. С другой стороны, учитывая заявления Трампа, я не удивлюсь, что он не знает о факте существования Курской области и присутствии наших войск там.Впрочем, когда впервые прозвучала история о 100 днях для Кита Келлога, то это реально звучит как отсрочка для Путина. серьезные вещи делать против РФ", – считает Пехньо.

Обозреватель подчеркнул, что реальное влияние на экономику РФ, а соответственно, возможность вести войну дальше, будет иметь падение цен на энергоносители в мире.

"Для России не так страшны какие-то таможенные обременения со стороны США на товары российского импорта, о которых говорил Дональд Трамп, как энергоносители. Если администрация Трампа действительно будет реализовывать ту политику, которую он обещал, то это действительно скажется на России. Удешевление энергоносителей для американцев" прямо пропорционально повлияет на экономику РФ. и во всем мире будет такой процесс", – заметил он.

Напомним, после инаугурации президент США Дональд Трамп высказался о своем обещании "завершить войну в Украине за день" и заявил, что постарается сделать это как можно скорее.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский не исключил переговоры с Путиным и назвал условия для этого.

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