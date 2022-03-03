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"Иди к себе домой": Зеленский призвал путинскую армию убираться из Украины

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"Иди к себе домой": Зеленский призвал путинскую армию убираться из Украины

Associated Press

Зеленский заявил, что свобода и честь являются для нас величайшим сокровищем.

Президент Владимир Зеленский сказал российским оккупантам, цинично напавшим на Украину в ночь на 24 февраля, идти домой.

Об этом он заявил в своем новом видеообращении..

Глава государства заявил, что Украина в своей истории пережила две мировые войны, три Голодомора, Холокост, Бабий Яр, Большой террор, взрыв в Чернобыле, оккупацию Крыма и войну на востоке. И в этой войне Украину тоже не сломать.

"Нам нечего терять, кроме собственной свободы и чести. Для нас это самое большое сокровище. Нас столько раз хотели уничтожить, но не смогли. Хотели стереть с лица земли, но не удалось. Били в спину, но мы стоим на ногах. Хотели бы чтобы мы молчали, но нас услышал весь мир. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы – все мы – испугаемся, сломаемся или сдадимся – он не знает ничего об Украине, и ему нечего делать в Украине", – сказал он.

Далее Зеленский обратился к Путину и русским оккупантам на русском языке, сказав, убираться из Украины.

"Иди домой. К себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру. А в своей стране. Их там почти 150 миллионов. А тут... Слава Україні", — высказался Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),
  • танков ‒ 217 ед,
  • ББМ – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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