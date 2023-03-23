"Иди за мной": впечатляющая история спасения украинки с помощью дрона

Валерия вместе с мужем ехала из Киева в Бахмут эвакуировать родных. На вражеские позиции обратили случайно...

Харьковским полицейским удалось установить личность россиянина, расстрелявшего гражданский автомобиль с двумя людьми. Женщину спасли украинские военные, которые с помощью беспилотника вывели ее на безопасную территорию. Следствие длилось круглый год.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"А я людей сегодня убил... Не знаю, кто это был... Деньги мне положи на телефон сегодня, ладно?" — будничный разговор россиянина, звонящего домой с полей харьковщины, куда он пришел с оружием в руках.

Расстрелом мирных людей оккупант кичится сначала перед женой, а впоследствии — перед товарищем.

Благодаря этим звонкам полицейские смогли идентифицировать преступника.

"Житель города Москва. Он старший лейтенант, командир первой мотострелковой роты. Его зовут Кержаев Клим", — сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области.

26-летний Клим Кержаев, женат, имеет ребенка, отдыхает на курортах. А в прошлом году на захваченных землях Изюмского района без сомнения открыл огонь по гражданскому автомобилю

Валерия вместе с мужем ехала из Киева в Бахмут эвакуировать родных. На вражеские позиции свернули случайно.

Момент расстрела случайно сняли украинские аэроразведчики, которые именно обследовали территории дроном. Когда женщина увидела коптер, стала на колени.

"Мы кричали повсюду, что мы не военные, а гражданские", – рассказывает женщина.

Чтобы вывести женщину подальше от россиян, украинские бойцы запустили еще один дрон с запиской: следуй за мной. После колебаний Валерия все же решилась пойти за помощью истекающему кровью мужчине.

"А вот на этих кадрах видно как к расстрелянному авто идут россияне. Мужчину, который был без сознания, они приняли за мертвого и просто выбросили в яму. Он пролежал там до ночи и пришел в себя от дождя", — продолжает рассказ корреспондентка ТСН.

Правоохранители осуществили десятки экспертиз, подтвердивших совершенное преступление. Клим Кержаев в настоящее время подозреваем за нарушение законов ведения войны. Сейчас, по информации полиции, российский военный продолжает воевать и убивать людей уже на Донетчине.

За расстрел машины с мирными жителями ему грозит до пятнадцати лет заключения.

Раньше речь шла о фельдшерке из Донетчины, которая будет навсегда носить в себе частицу войны. Вражеский снаряд остался в теле Оксаны Корневой.

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