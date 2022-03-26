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"Идите домой, пока еще можете ходить": Зеленский предупредил российских военных, временно оккупировавших Славутич

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"Идите домой, пока еще можете ходить": Зеленский предупредил российских военных, временно оккупировавших Славутич

Вечером 26 марта мэр Славутича сообщил об оккупации города российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российским оккупантам не удастся оккупировать Славутич Киевской области.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении 26 марта.

Сегодня мы были вместе с тобой, на твоих улицах, на твоем протесте. И все вместе говорили оккупантам одно:"Идите домой, пока еще можете ходить". Российские захватчики вошли в Славутич и встретили там такую реакцию, как и на юге нашего государства, как и на востоке нашей страны. Украина — единственная в стремлении жить свободно, независимо и ради собственных мечтаний, а не чужих больных фантазий", — сказал Зеленский.

Напомним, 26 марта российские кафиры Славутича:танки заехали прямо в город. Поэтому мирные местные жители устроили масштабный протест, по которому русские войска открыли огонь.

Позже городской голова Славутича Юрий Фомичев заявил об оккупации города российскими войсками и подтвердил гибель трех мирных жителей на акции протеста против захватчиков.

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