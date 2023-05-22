"Идут артиллерийские дуэли": Арестович о вероятности высадки десанта на левом берегу Днепра

В Сети появился ряд публикаций о том, что одним из вариантов удара может быть высадка десанта на левый берег Днепра. Вероятно, речь идет о юге

Это военный обозреватель Алексей Арестович прокомментировал во время беседы с российским журналистом Фейгином.

Арестович говорит, что там очень сложная военная операция, которая может быть успешной только тогда, когда обеспечено абсолютное преимущество.

"Смысла обеспечивать абсолютное преимущество на Херсонском направлении нет никакого, потому что все равно у нас нет наряда десантных сил и средств, которые позволят взорвать туда силы, которые хоть что-то в оперативном смысле означают. Хотя бы одну бригадку. Хотя это даже оперативно-тактический уровень .Я уже не говорю о 5-10 бригадах. Поэтому там были, есть и будут определенные действия", — рассказал он.

Также по его словам, направление главного удара не рассматривается всерьез, поэтому нет даже смысла делать вид какой-либо информационной работы.

"Там идут артиллерийские дуэли, там работает наша авиация. Но поверить в две бригады Вооруженных сил Украины, которые гордо переплывают по Днепру и высаживаются на левый берег, мне сложно. Российское командование это прекрасно знает. Поэтому никакой страшной ИПСО из этого не получится", — резюмировал Арестович.

Накануне на фоне подготовки контрнаступления Вооруженных сил Украины в Сети появились данные о высадке ВСУ на левом берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области.

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