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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Идут ли бои за Покровск: в ВСУ сообщили о ситуации на самом тяжелом направлении

На южных подступах к Покровску продолжаются бои.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Покровск.

Покровск. / © Associated Press

Боев за Покровск в Донецкой области нет. В настоящее время боевые действия ведутся в окрестностях города и в районе населенного пункта Шевченко.

Об этом сообщил офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов в эфире "Суспільного".

По его словам, российские военные накопили резервы и пытаются прорваться в город. В полосе ответственности ОМБр бои продолжаются за пределами Покровска – на южных подступах к городу.

"Пока бои идут не за сам Покровск. Это южные окраины: поля, окрестности населенного пункта Шевченко, где враг пытается накапливаться. Их обнаруживают еще на подступах, разведка "ведет" их к позициям, где они могут быть уничтожены максимально эффективно и это происходит", - рассказал Прибыльнов.

На днях войска РФ совершили первый от марта штурм бронированных групп. Его удалось отбить.

Офицер добавил, что российской ДРГ будут и дальше пытаться прорваться в Покровск.

Напомним, военный Станислав Бунятов с позывным «Османом» заявил, что ситуация обостряется на Покровском направлении. Российские войска активизировались: днем оккупанты используют мотоциклы, а ночью — пешую тактику, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Отметим, на днях проект Deep State сообщил, что в Покровске "длится ликвидация диверсионных групп" окупантов. По их информации, захватчики проникли в город, стремятся закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины. Отмечается, что со стороны Сил обороны Украины есть потери.

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