Идут ли бои за Покровск: в ВСУ сообщили о ситуации на самом тяжелом направлении

Покровск. / © Associated Press

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Боев за Покровск в Донецкой области нет. В настоящее время боевые действия ведутся в окрестностях города и в районе населенного пункта Шевченко.

Об этом сообщил офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов в эфире "Суспільного".

По его словам, российские военные накопили резервы и пытаются прорваться в город. В полосе ответственности ОМБр бои продолжаются за пределами Покровска – на южных подступах к городу.

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"Пока бои идут не за сам Покровск. Это южные окраины: поля, окрестности населенного пункта Шевченко, где враг пытается накапливаться. Их обнаруживают еще на подступах, разведка "ведет" их к позициям, где они могут быть уничтожены максимально эффективно и это происходит", - рассказал Прибыльнов.

На днях войска РФ совершили первый от марта штурм бронированных групп. Его удалось отбить.

Офицер добавил, что российской ДРГ будут и дальше пытаться прорваться в Покровск.

Напомним, военный Станислав Бунятов с позывным «Османом» заявил, что ситуация обостряется на Покровском направлении. Российские войска активизировались: днем оккупанты используют мотоциклы, а ночью — пешую тактику, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

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Отметим, на днях проект Deep State сообщил, что в Покровске "длится ликвидация диверсионных групп" окупантов. По их информации, захватчики проникли в город, стремятся закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины. Отмечается, что со стороны Сил обороны Украины есть потери.

Дата публикации 08:45, 23.07.25 Количество просмотров 13 Наступление на Сумщину! ДРГ в Покровске! Действительно ли все так плохо на фронте?