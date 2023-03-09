Идут на штурм через кладбище, там и остаются – Коваленко о ловушке для окупантов в Бахмуте

ПОрсловам Коваленко, для РФ в Бахмуте сейчас вырисовывается такой себе Уроборос.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко описал, какая сейчас ситуация в Бахмуте, и почему российские оккупанты не могут продвинуться дальше, с восточной части города.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Восточный сектор

"Российские оккупанты, зайдя в восточный сектор города, где в основном частная застройка, продвинулись до речки Бахмутовка, но сидят сейчас, условно, по линии улицы Щедрая. Почему? Да потому, что с правого берега Бахмутовки левый берег простреливается", – отметил эксперт.

По его словам, для того, чтобы выйти на правый берег, россиянам необходимо занять позицию, подогнать технику для форсирования водной преграды, начать форсирование, скопленными силами и средствами. Сделать это нельзя, ведь левый берег простреливается вглубь на 400 метров.

"Ответ прост – в частном секторе сидеть пока рак не свиснет и жевать портянки, параллельно получая регулярные прилёты, которые не позволяют восстановить боеспособность, накопить БК и подготовить бросок на форсирование речки-вонючки", – говорит Коваленко.

Юг Бахмута

По словам эксперта, южная локация под полным контролем ВСУ. Оккупанты пробовали пробить южную оборону, но их весьма символично размотали на кладбище.

"По сути, для них это становится сакральное место – идут в штурм через кладбище и там все и остаются", – сказал Коваленко.

Север города

"Северная локация – все очень сложно. Давление с севера оказывается сейчас наиболее отчаянное и истеричное у оккупационных войск. Однако естественные природные преграды так же представляют собой линии обороны, которые позволяют эффективно отбивать волны штурмующих оккупантов", – сообщил Коваленко.

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По его информации, дороги 0504 и 0506 в короткосрочной перспективе у россиян перерезать нет шансов.

"На это хватает ресурсов, которые сейчас все сконцентрированы на севере, востоке и юге города. Оттянут ресурс для штурма трасс – получат контратаку и потеряют то, что заняли на сегодня с городе", – объяснил эксперт.

Также россияне не могут оттянуть часть сил с локаций у 0504 и 0506, для усиления давления на север и юг, для прорыва в центр, ведь ослабление повлечет за собой обвал флангов.

"То есть, для РФ в Бахмуте сейчас вырисовывается такой себе Уроборос (мифилогическое существо, пожирающее само себя. – Ред.). Куда и как бы они не дернулись, они будут жевать свой собственный же хвост. И эту ситуацию может решить лишь переброска дополнительных сил и средств. Причём не малых. До 30 БТГр. Вот только их – нет", – подытожил Коваленко.

Напомним, что за прошлые сутки на Бахмутском направлении было более 120 обстрелов и 41 боевое столкновение.

По словам командующего Сухопутными войсками генерала Александра Сырского, в Бахмуте россияне теряют самые боеспособные подразделения.

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