Идут тяжелые бои: Арестович рассказал о наступлениях российских оккупантов

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины, наступая сразу по нескольким направлениям.

Несмотря на это, российские войска терпят поражение, потому что украинские защитники смело отражают атаки.

Об этом на брифинге 26 апреля сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Главное усилие российские оккупанты концентрируют на направлении Попасная-Северодонецк-Рубежное, пытаясь окружить наши войска. Не выходит. Также на направлении от Изюма на Славянск-Краматорск. Там у них тоже не получается. Хотя враг прибегает к мощным авиационным и артиллерийским ударам, но наши войска удачно маневрируют и отбивают атаки. Враг пытается продвинуться в направлении Авдеевки и Марьинки. У него тоже не получается. В направлении Гуляйполя-Запорожья идут тяжелые бои. Наши войска наносят удары по скоплению российской военной техники, пунктам управления. Также противных прилагает усилия, чтобы прорвать оборону в направлении Кривого Рога. Он концентрирует свои силы в Херсонской области и пытается продвинуться. Но вчера и сегодня они понесли потери: не менее 70 захватчиков и склад боеприпасов. ВСУ проводят удачную стратегическую оборонную операцию", - сообщил Арестович.

Напомним, российские оккупанты в приграничных с Украиной районах Белгородской области восстанавливают боеспособность и готовятся к наступлению.

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