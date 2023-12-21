Игнат назвал количество ракет, выпущенных РФ по Украине с начала полномасштабного вторжения

Спикер Воздушных сил также рассказал, сколько ракет удалось сбить.

С 24 февраля 2022 года российская армия запустила по Украине 7400 ракет разных типов.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

“7400 ракет разных типов запустила российская оккупационная армия с начала полномасштабного вторжения. Из этого количества уничтожено около 1600. Но в цифре 7400 сочтены все ракеты — С-300 и С-400 (их около трети от общего количества), Х-22, баллистические ракеты (только около 900 баллистических ракет Искандер-М полетело по Украине) ”, — отметил Юрий Игнат.

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Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что истребители F-16 четвертого поколения не могут сбивать российские баллистические ракеты, но помогут дать отпор российской авиации.

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