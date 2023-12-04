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Игнат назвал оружие украинских войск, которое лучше всех сбивает российские БПЛА

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Игнат назвал оружие украинских войск, которое лучше всех сбивает российские БПЛА

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат / Фото: АрмияInform

Россияне наносят удары по Украине большим количеством БПЛА. Лучше всего с этими атаками справляется ЗРК Gepard.

Российские атаки беспилотниками призваны не только повредить цель, но и истощать украинскую ПВО.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

По его словам, у каждого дрона есть своя цель. Все они обычно направлены на некий военный, инфраструктурный, стратегический объект.

"Таких объектов в Киеве, которые бы они хотели поразить, полно. Они заставили нас для отражения этого удара потратить определенный запас зенитных управляемых ракет. Это уже вторая, побочная цель — истощение нашей ПВО", — сказал Игнат.

Спикер ПС рассказал, что 40% сбили мобильные огневые группы "зенитками", стрелковым оружием, что-то сбили Gepard, Crotale, а что-то мог сбить истребитель.

"Но для остальных пришлось применять мощные ЗРК. Враг это тоже хорошо понимает, поэтому цель истощения у россиян тоже есть. Поэтому надо наращивать количество тех средств, которые будут рациональными для сбивания БПЛА. На сегодня лучше всего в этом себя показывает Gepard - это по соотношению затрат и эффективности. Но и он имеет ограниченный радиус действия - 4,5 километра для сбивания наземными снарядами", - объяснил Игнат.

Поэтому, по словам спикера, Украине нужно больше ЗРК Gepard и их аналогов.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также рассказал, что беспилотники "Шахед" созданы, чтобы преодолевать систему противовоздушной обороны. Они являются сложной целью для истребителей, поскольку летят низко и медленно.

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Дата публикации
Просмотры
1672
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