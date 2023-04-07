Игнат назвал важную составляющую для успешного контрнаступления Вооруженных сил

Украине очень пригодились бы современные самолеты.
Для удачного контрнаступления Вооруженных сил необходимо завоевать превосходство в воздухе российским оккупантам. Именно поэтому очень актуально было бы решение союзников о передаче Украине многоцелевых самолетов поколения 4+. В частности, речь идет об истребителях F-16.
Об этом во время брифинга рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Чтобы наступление было успешным, нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе совершать наступательные действия под огнем вражеской авиации — это довольно сложный вопрос, мягко говоря", — подчеркнул он.
По словам Игната, оккупационные войска продолжают атакующие действия на суше. Удары с воздуха они преимущественно совершают с кораблей. Оккупанты используют управляемые авиационные бомбы и другое ракетное вооружение, отметил он.
"Мы ведем противовоздушное сражение, поражаем средства поражения, а иногда и вражескую авиацию, когда они приближаются близко к нашим границам. Поэтому говорить, что сейчас уже должно произойти контрнаступление без того, чтобы действительно усилить наше господство в воздухе, наше преимущество вряд ли возможно", — добавил представитель Воздушных сил.
Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшие недели.
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