Игнат назвал важную составляющую для успешного контрнаступления Вооруженных сил

Для удачного контрнаступления Вооруженных сил необходимо завоевать превосходство в воздухе российским оккупантам. Именно поэтому очень актуально было бы решение союзников о передаче Украине многоцелевых самолетов поколения 4+. В частности, речь идет об истребителях F-16.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Чтобы наступление было успешным, нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе совершать наступательные действия под огнем вражеской авиации — это довольно сложный вопрос, мягко говоря", — подчеркнул он.

По словам Игната, оккупационные войска продолжают атакующие действия на суше. Удары с воздуха они преимущественно совершают с кораблей. Оккупанты используют управляемые авиационные бомбы и другое ракетное вооружение, отметил он.

"Мы ведем противовоздушное сражение, поражаем средства поражения, а иногда и вражескую авиацию, когда они приближаются близко к нашим границам. Поэтому говорить, что сейчас уже должно произойти контрнаступление без того, чтобы действительно усилить наше господство в воздухе, наше преимущество вряд ли возможно", — добавил представитель Воздушных сил.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшие недели.

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