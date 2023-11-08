Игнат назвал вооружение, которым Россия начала массово атаковать Украину: "Это серьезная угроза"

Россия массово применяет по Украине управляемые авиабомбы (КАБ). В сутки может выпустить до 100 боеприпасов.

Об этом 24 Канала рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, в частности, российские военные атакуют КАБ украинские позиции.

"Они сделали что-то вроде западного JDAM с бомбой ФАБ-500. Сделали там крылья, блок управления, позволяющий управляемой авиабомбе лететь на расстояние примерно 70 километров с места пуска до места попадания. Сначала они прицеливались, испытывали эти изделия, в частности, по Херсону. Бериславский район очень страдал", – сказал он.

Игнат назвал атаки КАБ "серьезной угрозой". Но добавил, что единственным противодействием является уничтожение носителей — самолетов Су-35 или Су-34, выпускающих управляемые авиабомбы либо с временно оккупированных территорий Украины, либо с моря, либо с территории России.

"Противодействовать самолетам дальнобойными зенитно-ракетными системами типа Patriot или самолетами F-16 с ракетами, способными доставать российские самолеты Су. По крайней мере, отпугивать их от наших границ, оттесняя таким образом", — сказал спикер ПС.

ТСН.ua рассказывал, что такое КАБ, какова их дальность поражения и какие разновидности.

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