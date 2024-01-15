Игнат о состоянии подбитого самолета Ил-22: "Корыто "восстановлению не подлежит"

Спикер Воздушных сил также отметил, что самолеты А-50 были и остаются "приоритетной целью для нас".

Поврежденный российский военный самолет Ил-22 долетел до Анапы и приземлился там, однако судно не подлежит восстановлению.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в Сети 15 января.

"Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий гад. Но, как видите, корыто "восстановлению не подлежит". Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет!" – говорится в заявлении Игната.

Он добавил, что этот самолет горел. Среди экипажа есть раненые и, не исключено, что и погибшие.

Спикер ВС также высказался о сбитии российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, назвав его "приоритетной целью для нас".

"До сегодняшнего дня уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных Сил. А тут еще и Ил-22 (воздушный командный пункт) попал под раздачу! Сразу две "жирные" цели за один раз!" – написал Игнат в Сети.

Читайте главные новости дня:

Поврежденный российский самолет Ил-22/Фото: Facebook-страница Юрия Игната

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января подтвердил, что в Приазовье украинские Воздушные силы уничтожили вражеский самолет-разведчик А-50 и воздушный пункт управления Ил-22.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Залужный рассказал, что случилось с российскими самолетами А-50 и Ил-22М

Читайте также: