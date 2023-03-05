Игнат о важности истребителей: невозможен успех на земле без воздушного прикрытия

Вооруженным силам Украины для контрнаступления нужна не только бронированная техника и боеприпасы, но авиация. Закрытое небо также очень важно для успеха в наземных операциях.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

"То, что Украина будет с крыльями, пожалуй, никто не сомневается. Это будет поэтапно, постепенно. Усиление артиллерии, усиление пехоты — это все должно быть параллельно. Невозможно добиться успеха в наземной операции, не имея надежного воздушного прикрытия, не имея надежные средства противовоздушной обороны", — сказал представитель ВСУ.

Игнат подчеркнул, что российская авиация, запуская бомбы, стирает с земли украинские города. В частности, в пример он назвал Мариуполь.

"У нас не было прикрытого Мариуполя, потому что с той стороны была уже оккупирована территория. Нечем было достать самолеты, которые бомбили "Азовсталь". Посмотрите, что произошло от авиационных бомб", — пояснил Игнат.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Запад предоставит Украине несколько типов современных истребителей. Один из них станет основным самолетом для Вооруженных сил Украины.

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