Игнат о возможных массированных обстрелах зимой: РФ будет делать ставку на дроны-камикадзе

Украине следует усилиться как можно больше средств ПВО, которые дают партнеры.

Россия все еще хочет уничтожить энергосистему Украины, а в воздушных силах добавляют, что оккупанты могут планировать обстрелы по другим целям.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью изданию Телеграф.

"У них нет того стратегического запаса ракет, который выбросили зимой. Мы только сбили 750 ракет и 750 дронов. А ведь еще и не сбитые были. Поэтому более тысячи они использовали.

Конечно, они не оставят намерений вывести из строя наш топливно-энергетический сектор, чтобы обесточить страну в холодное время. Но нет у них такого количества дальнобойных, высокоточных ракет, чтобы наносить удары по всей территории Украины. Поэтому, пожалуй, больше ставки они будут делать на дроны-камикадзе, которые также довольно опасны: если несколько дронов попадают в подстанцию, в какое-то чувствительное место, то происходит пожар и это опасно. А мы будем усиливать ПВО, только нужно иметь чем", — сказал он.

Напомним, замминистра энергетики Украины Фарид Сафаров заявил, что следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, так как энергетические объекты Украины остаются приоритетными целями для российских ракетных ударов.

"Очевидно, следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, поскольку энергетика остается одной из ключевых целей врага", – сказал он.

С октября прошлого года начались многочасовые отключения электроэнергии в Украине из-за ракетных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры. Приблизительно с 10 февраля отключения прекратились.

Раньше мы писали, помогут ли новые цены избежать веерных отключений света. Также сообщалось, какова будет цена на газ в новом отопительном сезоне.

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