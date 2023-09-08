Игнат – о вражеских дронах в Румынии: "Россия создает такие провокации с определенной целью"

Спикер Воздушных сил напомнил и о российских ракетах в Польше, и о пролете вражеских ракет по румынской территории.

Россия создает с определенной целью такие провокации, как взрывы ее беспилотников в Румынии и попадание ракет по территории Польши.

Такое заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости" 8 сентября.

Игнат напомнил, что падение российских дронов-камикадзе в Румынии – далеко не первые ее провокационные действия на границах государств-членов НАТО.

"Не впервые противник провокативные действия совершает на границах государств, являющихся членами НАТО. Мы помним и польскую историю, и пролет небольшим кусочком территории Румынии крылатых ракет — это было, пожалуй, пол года назад, может и больше", — рассказал спикер ВС.

Он также заявил об умышленных целях РФ, когда во время атаки по Одесчине накануне ее дроны упали в Румынии.

"На этот раз мы видели "Шахеды", взорвавшиеся на этой (румынской – ред.) территории. Это говорит, еще раз показывает, что Россия создает такие провокации с определенной целью. На это уже была реакция дипломатического корпуса Украины, руководства государства и так дальше", – сказал Игнат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ужас! Атак "Шахедами" может прибавиться! | Игнат

Напомним, накануне министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что во время атаки по Одесчине в ночь на 4 сентября российские беспилотники упали на румынской территории.

После этого союзники Румынии по НАТО выразили солидарность с государством и заявили, что внимательно следят за ситуацией.

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