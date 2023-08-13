Игнат о взрывах у Крымского моста: Не просто так перекрыли движение

Взрывы, прогремевшие у Крымского моста, не последние.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Задымление применялось еще со времен Второй мировой войны, даже Первой. Это маскировка. В этом случае только вопросы остаются, не знаем, что происходит. Может, они учения какие-то проводят. Пока не могу сказать, что происходит. Возможно, спутниковые снимки нам больше расскажут, есть ли там разрушения. Не просто так перекрывают движение на выезд и въезд", — сказал он.

Игнат также объяснил, может ли задымление скрыть от ракеты.

"Ракеты есть разные. Или скажем дрон-камикадзе "Ланцет" — оператор направляет его по сигналу и камера снимает. Ракеты тоже есть такие. Но ракеты имеют и радиолокационную наводку, поэтому не понятно, что именно там происходит, для чего там задымление. Происходящее будет происходить в дальнейшем — развивается беспилотная авиация, производство дронов ударного типа. Мы видим, что это приносит свой результат", — добавил он.

Атака на Крымский мост 12 августа

12 августа в районе Керченского моста заметили задымление, а оккупационные власти Крыма сообщили о двух сбитых российской ПВО ракетах. Пропагандисты проинформировали, что специальные службы поставили дымовой занавес вокруг переправы.

В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО на полуострове в воздухе успешно перехватили украинскую ракету С-200, переработанную в ударный вариант.

Около 15.00 на полуострове заявили о еще одной ракетной атаке. Сообщается, что жители Керчи слышали не менее 8 взрывов.

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