Игнат объяснил, почему начало учений украинских пилотов на F-16 затягивается

Первая группа пилотов, которые должны ехать на обучение на F-16, уже готова и ждет соответствующего указания.

Украинские пилоты уже в скором времени начнут обучение на современных истребителях F-16. Этот процесс затянулся, ведь Украина должна была выполнить ряд мероприятий, предшествующих тренировкам.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Надо было сделать некоторое домашнее задание. Переход на западный тип истребителей предполагает ряд мер. Это было сделано, пилоты уже несколько месяцев ждали этого исторического решения, мы его дождались, увидели сигналы на саммите в Вильнюсе", — рассказал он.

По словам Игната, до сих пор многие эксперты в Европе и Украине подсказывают, какой тип самолетов нужен украинским защитникам в Воздушных силах и где их взять. Снова начинают говорить о типе А-10 и других типах, которые вроде бы могут помочь Украине.

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"Определились воздушные силы, который самолет уже и сейчас может помочь нам в противостоянии с агрессором. Именно преимущество в воздухе позволит нам рассчитывать на серьезные успехи на всей линии фронта", — сказал Юрий Игнат.

Спикер ПС ВСУ рассказал, что обучение украинских летчиков – это долгосрочная перспектива.

"Будут разные группы пилотов: молодые пилоты будут проходить обучение, базовую подготовку, легкомоторные самолеты, дальше реактивные. Это будет долгосрочная программа. Будет переходный период подготовки, чтобы дальше овладеть F-16", — объяснил Юрий Игнат.

Он отметил, что Украина будет получать самолеты постепенно и так же "волнами" по несколько десятков будет отправлять пилотов на учения.

"Мы не можем сразу всех отправить на переобучение тех боевых, которые сразу будут учиться на F-16. Получать самолеты тоже будем не сразу тремя эскадрильями. Посмотрим, какое решение будет принято в рамках авиационной коалиции. Будет первая волна пилотов, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Они будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые нам предоставили площадки. Речь идет о десятках, ждем, чтобы первая группа поехала", — рассказал спикер Воздушных сил.

Он добавил, что технический персонал тоже будет проходить подготовку, но в этом случае будет несколько другая программа.

"Проще обслуживать F-16, чем МиГ-29, потому что там большую часть работы делает компания Lockheed Martin", – добавил Юрий Игнат.

Напомним, президент США Джо Байден "дал зеленый свет" европейским странам обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Учения могут начаться уже через две недели.

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