Игнат объяснил, почему РФ запускает только по одной ракете с каждого Ту-95

Ту-95 может нести 8 ракет, но этого никогда не происходило.

Оккупационные войска используют многие самолеты Ту-95 для запуска малого количества ракет в связи с подготовкой и обучением экипажей.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему российские оккупанты для запуска каждой одной ракеты используют отдельный Ту-95МС.

По мнению спикера, этой ночью самолеты были снаряжены большим количеством ракет, но они упали где-то в районе Каспия.

"Ту-95 может нести 8 ракет, но этого никогда не происходило", – сказал Игнат.

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Он продолжает, что это своего рода боевая учеба для россиян, которая применяется врагом для подготовки экипажей", — сказал Игнат.

Такое случается. Такие случаи были зафиксированы. Даже в Волгодонском районе, когда ракета отделяется от самолета, что-то не срабатывает, и в конце концов она может упасть вниз. Именно поэтому враг выбирает места и районы пусков там, где нет жилых домов, чтобы доказательств не было, что такое может происходить", — добавил Игнат.

Ранее Игнат рассказал, что страны-союзники, в которых украинские пилоты будут проходить подготовку на самолетах-истребителях F-16, будут проводить и языковую подготовку и непосредственно обучение пилотов на самолетах.

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