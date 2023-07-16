Игнат ответил, начали ли украинские пилоты обучение на F-16

ВСУ только готовятся отправить своих специалистов тренироваться на истребителях.

Украинские пилоты не начали осваивать истребители F-16 на полигонах стран-союзников.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он рассказал, что ВСУ только готовятся отправить своих специалистов тренироваться на истребителях.

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"Когда состоится передача техники, думаю, это будет известно... Но чувствительная информация распространяться не будет, прошу, с пониманием отнестись к ситуации. Летчики сейчас готовятся отправиться на учебу и поговорить представителям СМИ с едущими ребятами вряд ли удастся. Хотя, есть тысячи запросов", — указал Игнат.

Коалиция европейских стран во главе с Данией и Нидерландами все еще ждут официального одобрения программы от США для разрешения обучать украинских летчиков на истребителях F-16.

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