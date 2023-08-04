Игнат ответил, намеренно ли Россия обстреливает жилые дома в Украине

Радиус попадания российских ракет около 20 метров, однако сложно предположить, удары ли по жилым домам Украины умышленно спланированный маршрут.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Telegraf.

"Здесь сложно ответить — хотят они именно в дом попасть, или в какой-то другой объект. Например, у ракеты Х-22 допустимая погрешность 600 метров. В Днепре вроде бы по ТЭЦ они хотели попасть, а снесли пол дома. меткие удары… Нельзя исключать и человеческую ошибку, ведь каждая ракета программируется перед применением: им прокладывают маршрут, как именно она должна улететь, как обойти наши средства ПВО», — рассказывает представитель Воздушных сил ВСУ.

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Игнат отмечает, что ракеты "Калибр" и Х-101 – высокоточные.

"Если крылатую ракету подбивает зенитная ракета, соответственно, крылатая ракета может быть уничтожена в воздухе и разорваться. А может и не разорваться, а сменить траекторию полета и попасть в дом или вообще не туда, куда она направлена. Да от этого не уйдешь, да происходит и с ракетами, и с дронами", — добавляет Игнат.

Он резюмирует, что Россия стремится уничтожить всю Украину, потому мы должны защищаться без вариантов.

Ранее в ВСУ предупреждали, что армия агрессорки России начинает подтягивать стратегическую авиацию. Таким образом, россияне готовятся к определенным маневрам и могут готовиться к будущим атакам по территории Украины.

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