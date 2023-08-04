Игнат ответил, намеренно ли Россия обстреливает жилые дома в Украине

Армия агрессорки России начинает подтягивать стратегическую авиацию.
Радиус попадания российских ракет около 20 метров, однако сложно предположить, удары ли по жилым домам Украины умышленно спланированный маршрут.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Telegraf.
"Здесь сложно ответить — хотят они именно в дом попасть, или в какой-то другой объект. Например, у ракеты Х-22 допустимая погрешность 600 метров. В Днепре вроде бы по ТЭЦ они хотели попасть, а снесли пол дома. меткие удары… Нельзя исключать и человеческую ошибку, ведь каждая ракета программируется перед применением: им прокладывают маршрут, как именно она должна улететь, как обойти наши средства ПВО», — рассказывает представитель Воздушных сил ВСУ.
Игнат отмечает, что ракеты "Калибр" и Х-101 – высокоточные.
"Если крылатую ракету подбивает зенитная ракета, соответственно, крылатая ракета может быть уничтожена в воздухе и разорваться. А может и не разорваться, а сменить траекторию полета и попасть в дом или вообще не туда, куда она направлена. Да от этого не уйдешь, да происходит и с ракетами, и с дронами", — добавляет Игнат.
Он резюмирует, что Россия стремится уничтожить всю Украину, потому мы должны защищаться без вариантов.
Ранее в ВСУ предупреждали, что армия агрессорки России начинает подтягивать стратегическую авиацию. Таким образом, россияне готовятся к определенным маневрам и могут готовиться к будущим атакам по территории Украины.
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