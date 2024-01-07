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Игнат ответил, сколько ПВО Украины сбила аэробалистических российских ракет "Кинжал"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Игнат ответил, сколько ПВО Украины сбила аэробалистических российских ракет "Кинжал"

Система Patriot/Wikipedia

Ситуация изменилась после того, как наше государство получило систему Patriot.

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ сбили аэробалистические ракеты "Кинжал" в количестве 25 из 63, которые оккупанты запустили по нашему государству.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Сейчас у нас есть 63 запущенных “Кинжала” с начала полномасштабного вторжения. Из них – 25 уничтожено. Впервые такой тип ракет был уничтожен 4 мая в прошлом году. Именно тогда мы получили систему Patriot и получили возможность сбивать аэробалистические ракеты", — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, что Игнат ответил, может ли Украина остаться без ракет для Patriot.

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Дата публикации
Просмотры
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