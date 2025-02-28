Игнат ответил, вернули ли назад военных Воздушных сил после перевода в пехоту

В Украине часть специалистов Воздушных сил ВСУ, попавших в пехоту из-за перевода и дефицита личного состава на фронте, были возвращены обратно в свои подразделения.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Юрий Игнат в интервью Радио Свобода.

Игнат сообщил, что произошло после запрета главкома ВСУ Александра Сырского на перевод специалистов дефицитных специальностей.

"Если такие случаи были, что эти специалисты попали уже в пехоту, то, соответственно, решением командующего Воздушных сил были возвращены обратно уже после разбора. Потому что отправлялись они еще до объявления главкомом этих запретов. И, действительно, была создана комиссия, комиссия собирала (данные — Ред.), были колл-центры, куда люди обращались или в письменной, или в телефонной форме, фиксировались обращения и этих людей направляли обратно в Воздушные силы", — отметил военный.

Игнат уточнил, что точное количество переведенных является закрытой информацией, однако отметил, что Генеральный штаб определил необходимое количество для пополнения других родов войск из-за сложной ситуации на фронте. В то же время Игнат подчеркнул, что перевод в пехоту стал для ВС "не слишком приятными новостями".

"Потому что приходится отдавать разных специалистов, которые всю свою жизнь, скажем так, посвятили, закончили тот же Харьковский университет Воздушных сил, которые являются специалистами. Или это просто принятые военнослужащие, роты охраны и так далее. Обычно вот из таких категорий больше направляют. Переводы продолжились и после комиссии, но решение было каким? Запретить отправлять дефицитные специальности, то есть высококвалифицированных специалистов, которые являются операторами зенитных ракетных систем, авиационными техниками, или те, кто проходили обучение за рубежом на эти системы... Это имеет определенные последствия и будет иметь, возможно, в будущем, чтобы более качественно комплектовать нам в дальнейшем противовоздушную оборону Воздушных сил", — заявил Игнат.

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