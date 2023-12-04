Игнат озвучил запасы ракет и дронов у России: каких атак будет больше

На сегодняшний день Россия накопила 870 ракет разных типов – это меньше, чем в прошлом году. В то же время россияне способны производить и получать от Ирана больше дронов, чем раньше.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал в интервью "РБК-Украина".

Игнат сообщил, что за полгода российских атак по украинской энергетике – с 9 сентября по 12 марта 2023 года – было сбито 750 вражеских крылатых ракет из около 1100 запущенных целей. Плюс россияне оставили себе в запасах 30% ракет.

Количество ракет у России

"То есть у них (россиян – ред.) было примерно только 1600 крылатых ракет на сентябрь прошлого года. Сейчас у них и "Кинжалов", и "Искандеров" обоих типов, и Х-22, и "Калибров", и Х-101, и Х-555 вместе 870. Поэтому, по моим подсчетам, у них сейчас ракет меньше", – рассказал спикер ВС.

Он добавил, что за указанный период атак по энергетике оккупанты запустили такое же количество дронов, как и ракет – более 1000. Из них было уничтожено 750 БПЛА.

Запасы дронов РФ

"Сейчас ситуация у россиян другая – у них есть возможность и производить, и получать от Ирана больше дронов", – указал Игнат.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли враг во время атак делать акцент на "Шахеды": "Он уже делается, подсчитайте за последние три месяца".

Представитель Воздушных сил предположил, что захватчики могут устраивать и комбинированные атаки по Украине – и ракетами, и дронами одновременно.

"Они не просто накапливают ракеты – они восстанавливают свой стратегический запас. Ведь большинство тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются еще и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас нужно иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим их врагам", – обратил внимание Игнат.

К слову, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в преддверии зимы Россия накопила большой арсенал ракет для ударов по энергосети и энергетической инфраструктуре Украины.

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