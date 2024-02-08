Игнат прокомментировал массированную атаку 7 февраля и ответил, когда ждать нового удара

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал последнюю массированную атаку врага по Украине, состоявшуюся 7 февраля. Ничего нового оккупанты не применили.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского марафона.

"Я не вижу особых изменений тактики применения тех средств, которыми атакует враг. Типичные атаки. Кружили ракеты и по западным регионам, и по центральным регионам. Кружили, это в смысле постоянно меняли направление своего движения. Летели на запад, затем резко возвращались на восток. Таким образом, они обходят потенциальные места расположения нашей ПВО и пытаются ввести их в заблуждение. Отработали вчера по крылатым ракетам довольно успешно. Уничтожили 26 ракет типа Х-101/Х-555 и три "Калибра". К сожалению, две ракеты не удалось сбить. Остальные ракеты — это баллистические. Мы понимаем, что против них нужны специальные средства", — сказал он.

Игнат также объяснил, когда ожидать следующего вражеского удара.

"Периоды между массированными ударами такие, что трудно догадаться, когда они могут в следующий раз нанести удары или не нанести. Готовиться надо всегда к этому, пополнять наши запасы. Партнеры владеют информацией о том, что нам нужно и какие средства. Далее нужно просто усиливать нашу ПВО", — отметил он.

Напомним, 7 февраля ВС РФ обстреляли мирные города Украины с помощью ракет и беспилотников. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Николаеве и Львовской области.

По словам аналитиков, Россия экспериментирует с массовыми ударами, чтобы добиться максимально желаемого эффекта. Украина продолжает адаптироваться к новым условиям.

Михаил Подоляк считает, что логики и цели вражеских обстрелов нет.

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