Игнат прокомментировал массированную атаку на Украину: враг применил разные типы ракет и БПЛА

Последствия удара по Кривому Рогу.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о комбинированном ударе, который Россия нанесла по Украине. По его словам, враг применил разные средства воздушного нападения по разным направлениям.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Мы сегодня видели крылатые ракеты, баллистические ракеты, авиационные управляемые ракеты воздушного наземного и морского базирования", – отметил Игнат.

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Он также сообщил, что Силам противовоздушной обороны удалось сбить значительное количество вражеских целей:

"Сбиты крылатые ракеты, также 4 управляемых авиационных ракеты и 64 ударных БПЛА. Собственно, это то, что сегодня удалось сбить против воздушного врага, это довольно неплохой результат".

Игнат отметил ужасные последствия российской атаки, продемонстрированные на кадрах разрушений. Он подчеркнул, что Россия, стремясь к "миру", наносит удары баллистическими ракетами по городам-миллионникам, что является не просто преступлением, а терроризмом. Представитель Воздушных сил отметил эффективную работу ПВО, сбившей семь баллистических ракет, и успешные действия тактической авиации, в частности пилотов Ф-16 и "Мираж", которые также уничтожили несколько десятков воздушных целей.

Ранее мы писали, что Россия возобновляет активные удары по критической инфраструктуре Украины. Снимается так называемое "энергетическое перемирие", и теперь главной мишенью снова становятся объекты энергетики и транспорта.