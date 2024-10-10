Игнат прокомментировал "уничтожение" Безуглой комплекса Patriot на Днепропетровщине

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат ответил на упреки народной депутатки Марьяны Безуглой по поводу потери еще одного комплекса Patriot. По его словам, враг только повредил несколько единиц техники.

В своем сообщении на Facebook он назвал нардепа "рупором кремлевской пропаганды в Украине", которая к радости россиянам и к огорчению украинцев подтвердила удар по позиции украинского ЗРК Patriot на Днепропетровщине 9 октября 2024 года.

Что произошло с комплексом Patriot

“Делает она это не в первый раз, и, очевидно, не в последний раз! Лучшего демотиватора для украинского воина или потенциального рекрута и не придумаешь... Что же произошло 9 октября? Да ничего нового, враг только повредил несколько единиц техники, а не уничтожил. Это война, на войне получают раненые не только люди, но и техника. Более того, это же подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе”, — подчеркнул Игнат.

По словам спикера ПС, в тот день ЗРК Patriot вел противовоздушное сражение против группы российских баллистических ракет. И часть удалось перехватить.

“Воздушные Силы не могут каждый раз оправдываться перед обществом из-за инфовыпадов Марьяны и ей подобных. Из-за этих пояснений враг получает дополнительную информацию при планировании последующих атак”, — отметил он.

В каких условиях воюют зенитчики

Юрий Игнат подчеркнул, что система Patriot является одной из приоритетных целей для врага, поскольку благодаря американскому ЗРК удается держать на определенной дистанции российскую авиацию.

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“Враг меняет тактику применения, использует все доступные методы ведения разведки – от спутников и разведывательных БПЛА до наземной агентуры, противник не экономит "Искандеров", имея информацию о потенциальном пребывании Patriot в том или ином районе... Враг часто целит по макетам, но иногда, к сожалению, это реальная техника”, — отметил он.

Спикер Воздушных Сил отметил, что батарей Patriot немного и недостаточно, к тому же этот комплекс стационарный и конструктивно не предназначенный для войны в динамике. Однако украинским воинам зенитных ракетных войск удалось применять эту систему в условиях, когда обстановка на поле боя быстро меняется, а враг применяет десятки систем разведки, РЭБ и средств воздушного нападения – ракет и ударных БПЛА разных типов.

“Patriot нужно выживать в этих условиях. Быстро менять позицию, эффективно маскироваться, применять ограниченное количество техники в прифронтовой зоне, и вместе с тем пытаться подбить российский самолет на большом расстоянии. Или хотя бы активно отработать по нему, что не позволит ему приближаться поближе. Такие реалии!” – подытожил Юрий Игнат.

Напомним, народный депутат Марьяна Безугла в очередной раз упрекнула главкома ВСУ Александра Сырского за неудачи. Она считает его виновным в потере еще одного Patriot.

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