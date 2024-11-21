Игнат прокомментировал запуск Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру

И.о. руководителя управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отказался предоставлять детали запуска Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обо всем, что летело (в частности, из Капустиного Яра) куда летело, что удалось и что не удалось сбить, — написано на официальных страницах Воздушных Сил. Больше информации или каких-либо деталей от ПС относительно утренней ракетной атаки пока не предполагается. Прошу отнестись с пониманием", — заявил Игнат.

Отметим, что в утренней сводке ПС сообщили, что страна-агрессорка запустила межконтинентальную баллистику из Капустиного Яра в Астраханскую область. СМИ со ссылкой на собственные источники информируют, что это была ракета средней дальности РС-26 " Рубеж ".

Напомним, Воздушные силы в своем возведении проинформировали, что сегодня утром – с 05:00 до 07:00 армия Российской Федерации атаковала город Днепр. РФ атаковала баллистикой, "Кинжалом" и крылатыми ракетами.

Читайте также: