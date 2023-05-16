Игнат прокомментировал заявления России о "поражении ЗРК Patriot"

В России заявили, что во время ночной ракетной атаки Киева 16 мая "высокоточным ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал" поразили зенитный ракетный комплекс Patriot".

На это отреагировал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает "Медиацентр Украина".

По его словам, ВСУ не будут комментировать информацию российского Минобороны о якобы поражении зенитно-ракетного комплекса Patriot.

"Оставим без комментариев. Не будем комментировать российские источники", – сказал он на брифинге.

К слову, никакой дополнительной информации информации в подтверждение якобы ущерба Patriot российские военные не привели.

Напомним, в Киеве произошло историческое событие — ЗРК "Patriot" сразу уничтожил шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые запустили российские кафиры. Это разрушило всю российскую стратегию, придуманную для гипотетического конфликта с НАТО.

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