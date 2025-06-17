Игнат объяснил, почему в Киеве в этот раз так много разрушений

Последствия обстрелов Киева.

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В ночь на 17 июня Россия нанесла одну из самых масштабных атак за последние месяцы. Противник выпустил 440 дронов и ракет, из которых примерно 280 — это ударные БпЛА типа Shahed, атаковавшие Киев по разным направлениям, в частности по руслу Днепра.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Огромное количество шахидов с разных сторон окружали Киев. Залетали по руслу Днепра некоторые и остальные - с восточно-западного направления, атакуя столицу в разных районах", - отметил Игнат в эфире национального телемарафона.

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Кроме дронов, враг применил ракеты:

2 гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал" (не достигшие целей);

16 крылатых ракет Х-101, одна из которых попала в жилой дом в столице, остальные — 15 — сбиты;

4 ракеты "Калибр" - не удалось перехватить на запорожском направлении;

3 ракеты с неуточненными маршрутами - информация официально передана в международные мониторинговые структуры.

Удары были зафиксированы в по меньшей мере десяти регионах, а в 34 локациях есть повреждения, вызванные падением обломков сбитых целей.

"ПВО уничтожает цели в воздухе, но обломки все равно падают. Именно поэтому пребывание в укрытиях критически важно", - подчеркнул Игнат.

Кроме того, столичные власти сообщили об обнаружении фрагментов кассетных боеприпасов на местах ударов в Киеве. Это, по словам Игнатия, свидетельствует о целенаправленном террористическом характере обстрела.

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"Что такое кассетный боеприпас? Все прекрасно понимают, что это зубные припасы, которые имеют множество впечатляющих элементов, чтобы поразить как можно больше людей. Это чистой воды терроризм", - подчеркнул он.

Напомним, что российская армия в ночь на 17 июня в очередной раз массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Враг ударил по Киеву, Одессе и Запорожью.