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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Игнат раскрыл, какие ракеты и дроны Россия применила во время массированной атаки

Россия атаковала Киев и Одесщину 322 воздушными целями, в том числе дронами-камикадзе Shahed и северокорейскими ракетами KN-23.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ночь на 10 июня Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины, сконцентрировав основной огонь по Киеву и Одесщине. Всего оккупанты применили 322 средства воздушного нападения.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Среди них — 315 ударных БПЛА, в том числе более 250 Шахедов и так называемых имитационных дронов, а также по меньшей мере две северокорейские баллистические ракеты KN-23 и пять крылатых Искандеров-К.

"В мире должны видеть очередные преступления России против нашего народа", - подчеркнул Игнат.

В результате работы украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить 284 воздушных целей – большинство из них в небе над столицей. В Киеве и Одесской области зафиксированы значительные повреждения, в некоторых районах вспыхнули пожары.

Напомним, российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев и Одессу ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

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