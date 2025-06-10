Игнат раскрыл, какие ракеты и дроны Россия применила во время массированной атаки

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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В ночь на 10 июня Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины, сконцентрировав основной огонь по Киеву и Одесщине. Всего оккупанты применили 322 средства воздушного нападения.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Среди них — 315 ударных БПЛА, в том числе более 250 Шахедов и так называемых имитационных дронов, а также по меньшей мере две северокорейские баллистические ракеты KN-23 и пять крылатых Искандеров-К.

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"В мире должны видеть очередные преступления России против нашего народа", - подчеркнул Игнат.

В результате работы украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить 284 воздушных целей – большинство из них в небе над столицей. В Киеве и Одесской области зафиксированы значительные повреждения, в некоторых районах вспыхнули пожары.

Напомним, российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев и Одессу ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.