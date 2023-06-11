Игнат рассказал, хватит ли у Украины систем Patriot на фоне массированных атак РФ

Уникальность Patriot состоит в том, что одна его пусковая установка может быть заряжена ракетами разного типа.

Союзники продолжают поддерживать Украину в снабжении оружием. В этом наше государство поддерживают в проекте Рамштайн 50 стран мира. Во многих странах мира остается достаточно вооружения, которое необходимо Украине.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает УП.

"У нас ракеты к С-300 и "Букам" тоже бы уже давно закончились, если бы нам не помогали наши западные партнеры. Потому что во многих странах мира есть еще старые советские комплексы, как у нас в Украине", — рассказал Игнат.

Он добавил, что страны всем миром будут Украине помогать, и ракетами в Patriot в частности.

"Вы же не думаете, что однажды дали Patriot с ракетами и на том все закончилось? Как самолеты, как артиллерия Himars, все нуждаются в постоянных поставках из стран Запада. И, соответственно, мы стараемся более или менее рационально использовать это вооружение", — добавляет Игнат.

Также по его словам, уникальность Patriot заключается в том, что одна его пусковая установка может быть заряжена ракетами разного типа: какая-то – более дешевая, какая-то – более дорогая, какая-то – против баллистики.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев продемонстрировал, как чешские зенитные комплексы "Viktor" несут боевое дежурство на севере Украины и защищают от атак иранскими беспилотниками.

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