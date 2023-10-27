Игнат рассказал, как повлияет ухудшение погоды на запуск российских дронов

Ухудшение погодных условий вряд ли окажет влияние на запуск российской оккупационной армией беспилотников "Shahed" по территории Украины. Туманы и дожди могут уменьшить активность вражеской тактической авиации.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам представителя ПС, плохая видимость может повлиять и на тактическую авиацию врага, но не все на БпЛА.

"Деятельность тактической авиации, а также БПЛА, не о "Шахедах" шла речь, а о беспилотниках оперативно-тактического уровня "Орлан", Zala, на них влияют погодные условия. Тактической авиации значительно хуже работать при плохой погоде. Ну, а беспилотники не видят, что происходит там внизу", – объяснил Игнат.

Напомним, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что российские беспилотники собирают информацию в глубине территории Украины, а не только на линии фронта. Кроме того, в Черном море находится корабельная группировка РФ, имеющая признаки, что на бортах могут находиться беспилотные разведывательные аппараты.

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