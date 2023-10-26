Игнат рассказал, как с появлением F-16 ВСУ смогут противодействовать оккупантам

С появлением в Украине современных истребителей F-16 с определенными авиационными ракетами самолеты смогут противодействовать российской авиации на разных участках фронта. Этот самолет будет выполнять очень много функций.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Российские летчики будут понимать, что это может быть группа советских самолетов, а может быть и группа американских самолетов. Поэтому враг не будет решаться приближаться. Когда несколько из них нам удастся уничтожить, противник прекратит выполнение задач. Точно так же это позволит нам отогнать вертолеты армейской авиации РФ, которые ежедневно наносят удары по нашим войскам", - подчеркнул Игнат.

По его словам, управляемые авиабомбы западного образца, используемые украинской армией, - это высокоточное оружие. Они летят чрезвычайно точно, чего не скажешь о российских КАБах.

"Эти КАБы, соответственно, наносят серьезные разрушения в 20-30 км от линии боевого столкновения - это фактически тот максимум, куда они сейчас могут достать. Запускать КАБы, чтобы они достигали дальше, нужно приближаться к нашей границе. А там их уже могут ожидать зенитные ракетные комплексы, которые могут их поражать. Несколько раз они пытались это сделать на севере от страны. Подлетели и вызывающе думали, что можно бомбить с территории РФ Харьковскую, Сумскую область. Но они попали под огонь нашего комплекса, который их там ждал в засаде", – рассказал Игнат.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба дал оптимистический прогноз по истребителям F-16 для Украины.

Читайте также: