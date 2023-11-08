Игнат рассказал, как в Румынии готовят инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16

Партнеры последовательны и обеспечивают всем необходимым для начала обучения украинских пилотов.

В Румынии сейчас идет подготовка инфраструктуры для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он заявил, что для создания полноценного центра подготовки нужно обеспечить базу, снабдить ее авиационными симуляторами, авиационными тренажерами, а также учебно-боевыми самолетами F-16.

"Партнеры последовательны и обеспечивают эту страну этими средствами, формируют всю необходимую инфраструктуру", – сообщил Игнат.

Он заявил, что Украина также создаст подобные центры на своей территории, поскольку намерена стать полноценным членом НАТО.

"В Украине тоже очевидно будут созданы такие центры, возможно не один, а несколько таких центров, где будут учиться. То, что уже предоставляют самолеты, потому что венцом обучения является пилотирование и для этого, чтобы овладеть истребителем нужны полеты с инструктором. Сейчас партнеры уже начинают поставки этих самолетов, для того чтобы украинские военные, которые учатся и в США, и в Европе могли через некоторое время учиться и там (в Румынии – ред.)", — отметил Игнат.

Кроме того, спикер Воздушных сил отметил, что процесс подготовки пилотов продолжается на постоянной основе, поскольку пилоты учатся уже свою профессиональную жизнь.

"Летчики учатся постоянно, нет отучившегося 5 лет и обучение закончилось. Этот процесс длится ежедневно, даже в мирное время летные изменения продолжаются практически пять раз в неделю. Нам в Украине тоже нужно будет развивать это направление на новый тип самолета", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов на F-16 в США может продолжаться дольше, чем ожидалось.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первые истребители F-16 могут появиться в Украине весной 2024-го.

Читайте также: