Игнат рассказал, какими ракетами враг атакует Украину и сколько их осталось в РФ

У россиян достаточно носителей в Черном море, в отличие от ракет, которые они туда подвозят.

РФ выпускают по Украине "Калибры" втрое реже, чем ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555. Около 30 ракет, по данным Генерального штаба и разведок, имеет возможность производить Россия в месяц.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат отмечает, что у россиян достаточно носителей в Черном море, в отличие от ракет, которые они туда подвозят.

"Россия стратегический запас использовала по нашей инфраструктуре, по топливно-энергетическому сектору осенью-зимой. Сейчас им нужно накапливать", – говорит спикер Воздушных сил.

Приблизительно в месяц россияне тратят 100 ракет.

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"Кроме того, они используют ракеты С-300, которые у них на складах в большом количестве на прифронтовых территориях. И ракеты Х-22, но их они не производят, это старые советские ракеты — более 150 было выпущено за полномасштабное вторжение в Украину", – добавил Игнат.

Заметим, что последствия взрыва у аэродрома Приморско-Ахтарска в РФ, где размещены пусковые установки дронов Shahed, свидетельствуют о применении очень серьезного ракетного вооружения.

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