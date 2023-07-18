Игнат рассказал, когда украинские пилоты могут начать обучение на F-16

Учения будут проходить сразу в нескольких странах.

Украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 до конца этого лета.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

По словам Игната, молодые пилоты будут проходить подготовительную базу и наземную подготовку, а уже с переходом практические полеты на истребителях.

"Мы надеемся все же, что через несколько недель. Пожалуй, чтобы к концу лета уехали и как можно скорее приехали, — сказал он.

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Игнат отметил, что обучение будет проходить, возможно, в разных странах.

"Ведь мощностей для столь быстрого обучения большого количества людей в одной стране нет. Поэтому мы должны понимать, что авиационная коалиция не зря создана", — добавил он.

Накануне Игнат рассказал, что этот процесс затянулся, ведь Украина должна была выполнить ряд мероприятий, предшествующих тренировкам.

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