Игнат рассказал, может ли Россия совершать новые массированные ракетные обстрелы

В случае возможного нового массированного обстрела со стороны России количество ракет будет зависеть от того, сколько у кафиров будет готово носителей.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

На вопрос журналиста о том, какие сейчас в России возможности осуществлять новые массированные ракетные обстрелы, он заявил, что все будет зависеть от готовности российских различных типов носителей ракет.

"Все зависит от того, сколько будет носителей, и сколько ракет им не жалко будет выбросить. Потому что вы видите сколько ракет стратегического запаса они выбросили по нашей инфраструктуре и не добились желаемого результата", — отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил напомнил, что агрессоры используют наземные, морские и воздушные типы ракет для обстрелов Украины. Игнат уточнил, что в России есть в достаточном количестве самолеты Ту-95 и Ту-160, которые могут наносить удары по Украине.

Он заявил, что российские агрессоры могут выпускать по 50-70 ракет во время массированного обстрела.

Кроме того, Игнат заявил, что при обстреле россияне используют одну четвертую "Калибров" и три четвертых ракет воздушного базирования. Также захватчики используют ракеты С-300 и баллистические ракеты.

Спикер Воздушных сил добавил, что в России уже начали получать старые советские проекты ракет, такие как Х-50, которые хотят восстанавливать.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в мае пройдут испытания гражданской системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль разработал для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что военные эксперты оценили угрозу того, насколько он возможен, например, 9 мая или в первые майские дни.

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