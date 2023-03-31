Игнат рассказал о новой тактике россиян во время массированных ракетных атак

Россияне каждый раз прибегают к новым методам и тактикам для осуществления атак по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, сначала РФ использовала дроны Shahed днем, затем и ночью, понимая, что в темное время суток мобильные огневые группы не могут так эффективно уничтожать их, как днем.

"Но мы не стоим на месте, и мобильные огневые группы получают от наших партнеров, от волонтеров современное оборудование, помогающее уничтожать Shahed даже в ночное время", — сказал Игнат.

Также он добавляет, что Украина, как и РФ, модернизирует вооружение, например. крылатые авиационные ракеты.

"Новое вооружение приобретает большую перспективу применения. То же касается и крылатых авиационных бомб, которые мы тоже применяем — JDAM. Мы их тоже применяем, правда, у нас их не так много, как хотелось бы", — заявил Игнат.

Несмотря на это. страна-агрессорка продолжает модернизировать фугасные авиационные бомбы для того, чтобы не входить в зону поражения украинского ПВО.

Игнат говорит, что такая ракета не залетит дальше, чем на 10-15 км, но и это расстояние пролета может нанести ущерб украинским войскам и населению в прифронтовых зонах. Чтобы их сбивать, нужна дальнобойная ПВО и западные самолеты.

Ранее спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал производство украинских дронов.

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