Игнат рассказал о потере Россией лучшей авиации в начале войны: "Поверили в легкую прогулку"

В первые недели полномасштабного вторжения в Украину российская авиация понесла наибольшие потери из-за пропагандистских нарративов, что якобы это будет не война, а "легкая прогулка" на территории нашей страны.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Это были одни из лучших самолетов – Су-34, Су-30, Су-35, а вертолетов сколько… Здесь довольно-таки мощные цифры. Российская авиация понесла потери именно сначала, когда они недооценили нашу авиацию, когда поверили собственной пропаганде, что здесь уже все уничтожено, что прогулка в небе будет простой для них", — сказал спикер.

По его словам, если брать всю авиационную группировку, то соотношение между украинской и российской авиацией было 1 к 6, без учета модернизации самолетов.

"А если вы добавите еще технологии, вложенные в российские самолеты, то есть модернизация Су-27 в Су-30, потом уже самолет Су-34 появился, Су-35... То здесь можно примерно 1 до 10 считать, если брать еще технические возможности", – отметил Игнат.

Напомним, Юрий Игнат объяснил, что иностранные пилоты могут воевать на стороне ВСУ, поскольку законодательство Украины разрешает гражданам иностранных государств стать военнослужащими нашей армии.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил о крайне высокой вероятности, что уже к лету Украина услышит решение Запада о передаче истребителей F-16.

Читайте также: