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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Игнат рассказал о тактике РФ во время атак БпЛА на Украину: в чем опасность

В частности, тактика россиян сводится к тому, что они постоянно меняют маршруты дронов.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник. / © ТСН.ua

Российская армия применяет разные тактики при ударах беспилотниками по Украине. В частности, устраивают групповые налеты дронов один населенный пункт.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "РБК.Украина".

По его словам, россияне сейчас постоянно меняют маршруты БпЛА и пытаются пускать их на больших высотах – более 2 километров от земли, а дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект.

"На такой высоте они становятся более видными для наших радаров, но недостижимыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп", – объясняет Юрий Игнат.

Кроме того, россияне устраивают групповые налеты БпЛА одновременно на один населенный пункт или объект. Например, так было в ночь на 26 мая в Староконстантинове Хмельницкой области. Именно туда был направлен основной упор их атаки, добавил Игнат.

Кроме того, россияне запускают 60% настоящих БПЛА и 40% ошибочных, чтобы усилить нагрузку на украинскую ПВО.

Напомним, аналитик ISW заявляют о том, что Россия модернизирует "Шахеды" для прорыва ПВО. Ранее российская армия использовала БпЛА для перегрузки украинской противовоздушной обороны, чтобы дать возможность ракетам достигать целей. Но последние модификации «Шахедов» свидетельствуют о попытке России снова сделать эти дроны эффективным оружием самим собой.

Минувшей ночью российские войска впервые за период полномасштабной войны атаковали Харьков FPV-дроном с боевой частью. Из-за ударов по городу есть пострадавшие и разрушение гражданской инфраструктуры. Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти «уязвимые места» в обороне города.

Заметим, военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что россияне испытывали новый дрон во время атаки на Одессу 24 мая. Оккупанты применили дрон, который ранее не фиксировали украинские силы ПВО.

Дата публикации
Количество просмотров
181
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