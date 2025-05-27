Игнат рассказал о тактике РФ во время атак БпЛА на Украину: в чем опасность

Беспилотник. / © ТСН.ua

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Российская армия применяет разные тактики при ударах беспилотниками по Украине. В частности, устраивают групповые налеты дронов один населенный пункт.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "РБК.Украина".

По его словам, россияне сейчас постоянно меняют маршруты БпЛА и пытаются пускать их на больших высотах – более 2 километров от земли, а дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект.

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"На такой высоте они становятся более видными для наших радаров, но недостижимыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп", – объясняет Юрий Игнат.

Кроме того, россияне устраивают групповые налеты БпЛА одновременно на один населенный пункт или объект. Например, так было в ночь на 26 мая в Староконстантинове Хмельницкой области. Именно туда был направлен основной упор их атаки, добавил Игнат.

Кроме того, россияне запускают 60% настоящих БПЛА и 40% ошибочных, чтобы усилить нагрузку на украинскую ПВО.

Напомним, аналитик ISW заявляют о том, что Россия модернизирует "Шахеды" для прорыва ПВО. Ранее российская армия использовала БпЛА для перегрузки украинской противовоздушной обороны, чтобы дать возможность ракетам достигать целей. Но последние модификации «Шахедов» свидетельствуют о попытке России снова сделать эти дроны эффективным оружием самим собой.

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Минувшей ночью российские войска впервые за период полномасштабной войны атаковали Харьков FPV-дроном с боевой частью. Из-за ударов по городу есть пострадавшие и разрушение гражданской инфраструктуры. Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти «уязвимые места» в обороне города.

Заметим, военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что россияне испытывали новый дрон во время атаки на Одессу 24 мая. Оккупанты применили дрон, который ранее не фиксировали украинские силы ПВО.

Дата публикации 12:02, 27.05.25 Количество просмотров 41 Десятки тысяч войск врага уже на границе! Харьков в ожидании наступления уже через несколько дней