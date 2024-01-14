Игнат рассказал о возможности местных администраций закупать РЭБ

Руководители определенных компаний уже думают о своей личной защите, чтобы защитить свои объекты.

Закупать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у гражданских производителей для противодействия вражеским ракетам и дронам имеют возможность и местные громады.

Об этом 14 января заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, сейчас многие гражданские предприятия приобщены к изготовлению систем РЭБ, а также "ведется активная работа по этому направлению".

"И это то, что могут закупать местные громады, привлекать ресурс. Оружие не купишь, и ПВО не купишь, но системы РЭБ, в частности гражданских производителей, если они рабочие, — это помогает сохранить жизнь. И от дронов работает РЭБ, и может влиять на средства воздушного нападения противника. Ракета может быть отведена, не долететь до своей цели", — сказал Игнат.

Он отметил, что руководители определенных компаний уже думают о своей личной защите, чтобы защитить свои объекты. Это уже делается.

"За этим будущее. Не нужно тратить дорогие ракеты, если можно таким образом остановить врага", — добавил он.

Напомним, враг нанес ракетные удары 13 января. Более 20 российских ракет не долетели до целей благодаря украинским средствам радиоэлектронной борьбы. В Институте изучения войны (ISW) уже заявили, что это может быть переломным моментом для украинских возможностей РЭБ.

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