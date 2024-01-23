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Игнат рассказал об угрозах во время дневной воздушной тревоги

Игнат рассказал об угрозах во время дневной воздушной тревоги

Юрий Игнат. / Фото: АрмияInform

В половине областей Украины посреди дня раздались сирены.

Воздушная тревога в Украине днем 23 января вызвала три угрозы со стороны российской оккупационной армии.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Тревогу в Украине объявили ориентировочно в 13.20.

"Сначала было информирование об угрозе тактической авиации с юга, затем имели информацию о применении баллистического вооружения на севере и востоке и также взлетели самолеты Ту-22М3 из района Липецка. Есть угроза применения крылатых ракет Х-22, которые являются крылатыми, но атакуют уже по баллистической траектории", — рассказал Игнат.

По его словам, крылатые ракеты Х-22 атакуют по баллистической траектории. Представитель Воздушных сил ВСУ вспомнил, что именно таких 8 ракет враг запустил во время ночной атаки против 23 января.

Напомним, последняя масштабная воздушная тревога была объявлена в 14:50. По данным воздушных сил ВСУ, причиной полномасштабной тревоги является взлет МиГ-31К с российского аэродрома "Саваслейка".

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